Novas medidas para combater a pandemia entraram em vigor

As novas medidas foram decididas face à ameaça da nova variante Ómicron do vírus SARS-CoV-2, que já é dominante em Portugal e que pode ser responsável por cerca de 90 por cento das infeções no final do ano.As novas medidas foram decididas na terça-feira num Conselho de Ministros extraordinário e surgem cerca de um mês depois de o Governo ter, em 25 de novembro, aprovado uma estratégia de prevenção e combate à pandemia, mas que o surgimento recente da Ómicron obrigou a atualizar.Também o encerramento de creches e ateliês de tempos livres (ATL), que estava previsto para a "semana de contenção" entre 3 e 9 de janeiro, foi antecipado para hoje, com o Governo a assegurar o apoio às famílias.As discotecas e bares com espaço de dança vão voltar a fechar, depois da reabertura em outubro ao fim de 18 meses encerradas.O acesso a eventos desportivos e culturais dependerá também da apresentação de teste negativo ao coronavírus, independentemente do número de espetadores.

Na noite de passagem de ano estão proibidos ajuntamentos na via pública com mais de 10 pessoas assim como o consumo de bebidas alcoólicas.







O número de testes gratuitos de uso profissional de despiste da Covid-19 feitos em farmácias e em laboratórios vai aumentar de quatro para seis por pessoa em cada mês, no âmbito do regime excecional e temporário que prevê a sua comparticipação.



Esta é uma medida de incremento da testagem, considerada pelo Governo como uma das estratégias fundamentais para controlar a atual situação pandémica do país.



Portugal Continental está em situação de calamidade desde 1 de dezembro devido ao aumento do número de casos.