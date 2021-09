Novas regras da pandemia

A partir de sexta feira a máscara ou viseira mantêm-se obrigatórias em espaços fechados como lares, salas de aulas, de congressos, recintos desportivos, cinemas, espaços comerciais com área superior a 400m2 e transportes públicos. O mesmo se aplica aos funcionários de restaurantes, bares, discotecas e em todos os estabelecimentos comerciais ou de serviços em que haja contacto físico com clientes.