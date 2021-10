Novas regras nas creches. Pais já podem entrar para deixar ou ir buscar os filhos

A Direção-Geral da Saúde atualizou esta quarta-feira a norma com as medidas gerais para creches e amas, no âmbito das restrições que foram aplicadas devido à pandemia de Covid-19. Volta a ser permitida a entrada de pais e encarregados de educação nos estabelecimentos para ir deixar ou ir buscar os filhos. As crianças voltam também a poder levar brinquedos.