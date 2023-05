Novas regras sobre tabaco. Governo quer geração livre de fumo até 2024

Margarida Tavares apela à responsabilidade individual para o cumprimento das regras.



O governo quer ainda restringir a venda direta de tabaco em máquinas automáticas e em postos de abastecimento de combustível.



Para travar o aumento do consumo entre os mais jovens, a proposta de lei que vai a Conselho de Ministros esta quinta-feira equipara os cigarros aquecidos e eletrónicos aos cigarros tradicionais.



Os estabelecimentos que se adaptaram e criaram zonas de fumo terão de as fechar em 2030.



A Associação Nacional de Restaurantes não está satisfeita com estas alterações.