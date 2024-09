Há novos dados sobre a instalação de painéis publicitários em Lisboa. A Prova dos Factos teve acesso a e-mails que revelam atrasos significativos na execução do projeto devido a mudanças nas localizações por decisão da câmara.

Até ao início do mês foram instalados quase 2.400 equipamentos, mas apenas metade teve a aprovação final do município.



Apesar do contrato prever um retorno anual superior a oito milhões de euros, a autarquia está a receber muito menos.