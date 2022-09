Novas vacinas contra a Ómicron não chegarão a tempo da próxima vacinação

As vacinas foram produzidas pela Pfizer e pela Moderna já adaptadas à variante Ómicron.



Em Portugal a campanha de vacinação outuno/inverno arranca na próxima segunda-feira.



Tudo indica que será em regime coadministração, ou seja, vacina da gripe e vacina contra a Covid-19.



O reforço para o novo coronavírus está previsto para pessoas acima dos 60 anos e a partir dos 12 com doenças de risco.



O médico infeciologista António Silva Graça afirmou no 360 que as novas vacinas contra a Covid-19 não chegarão a tempo da vacinação de reforço que arranca já na próxima segunda-feira.