Nove concelhos de três distritos em perigo máximo de incêndio

Em causa estão os concelhos de Sardoal, Mação (Santarém), Gavião, Nisa, Portalegre, Castelo de Vide, Marvão (Portalegre), Monchique e Portimão (Faro).

O Instituto colocou também cerca de 70 concelhos dos distritos de Bragança, Guarda, Viseu, Castelo Branco, Coimbra, Santarém, Leiria, Portalegre, Évora, Beja e Faro em perigo muito elevado de incêndio.

Segundo o IPMA, o perigo de incêndio rural vai manter-se muito elevado em algumas regiões pelo menos até ao final da próxima semana.

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, vento em geral fraco, mais intenso nas terras altas e faixa costeira ocidental e pequena subida da temperatura máxima, em especial no Norte e Centro.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 12 graus Celsius (Bragança) e os 20 (Portalegre) e as máximas entre os 24 graus (Aveiro) e os 35 (Évora e Beja).