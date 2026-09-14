Nove detidos e uma centena de jerricans de combustível apreendidos em Albufeira

A GNR comunicou que, juntamente com Polícia Marítima, levaram a cabo uma "operação conjunta que culminou na detenção de nove indivíduos, com idades compreendidas entre os 17 e os 29 anos, por auxílio ao tráfico de estupefacientes, e na apreensão de 100 jerricans contendo combustível, no concelho de Albufeira".



A operação decorreu "em estreita articulação entre as duas forças, nas proximidades da Praia da Falésia", lê-se no comunicado, que acrescenta que se procedeu "à detenção, em flagrante delito, dos nove suspeitos por auxílio ao tráfico de estupefacientes, bem como à apreensão de uma viatura, cinco certificados de matrícula, três chaves pertencentes a diferentes viaturas, um drone e cinco telemóveis".



As autoridades indicaram ainda que os "100 jerricans contendo combustível, que se encontravam no areal, foram apreendidos pela Polícia Marítima, estando ainda em curso diligências processuais, em articulação com o Ministério Público, com vista à apresentação dos detidos à Autoridade Judiciária competente e à definição dos procedimentos subsequentes".

