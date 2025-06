Nove detidos, um na Bélgica, por burla bancária em Portugal

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) diz que a `Operação Flandres`, que decorreu no âmbito de um inquérito tutelado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, levou à detenção de quatro homens e cinco mulheres, com idades entre os 24 e os 64 anos, por "fortes indícios" de crimes de burla, branqueamento e falsificação, que lesaram um cidadão estrangeiro em centenas de milhares de euros.

Segundo a PJ, a investigação iniciou-se em maio de 2024, depois de um banco nacional ter reportado que um cidadão residente em Angola e com negócios nesse país negava ter ordenado um conjunto de operações bancárias, realizadas presencialmente, num balcão em Lisboa.

A investigação levou à identificação de um cidadão residente na Bélgica que, usando um documento de identidade belga falso, se fez passar pelo lesado.

O homem foi detido na Bélgica, após emissão de mandado de detenção europeu por Portugal, com a colaboração da Polícia Federal Belga, tendo já sido requerida a extradição do suspeito, adiantou a PJ à Lusa.

"Todos os detidos, entre os quais uma ex-bancária, agiram em coautoria nas várias fases do esquema, nomeadamente na angariação prévia das informações bancárias do cliente, no recrutamento dos vários elementos, na contrafação do documento de identificação usado, e ainda na concretização de diversas e sucessivas operações bancárias posteriores, destinadas a fracionar e a dissimular as vantagens do crime, e a distribui-las entre todos", adiantou a PJ em comunicado.

No âmbito da operação foram realizadas 15 buscas domiciliárias, nas quais se apreendeu documentação, equipamento informático e de telecomunicações, viaturas de gama alta, outros objetos relacionados com os crimes, para além de drogas e munições.

Os oito detidos em Portugal vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.