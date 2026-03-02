Nove distritos do centro e sul sob aviso amarelo de chuva esta noite

Estão sob aviso amarelo Viseu, Évora, Setúbal, Santarém, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Portalegre.

O aviso do IPMA por "aguaceiros por vezes fortes, que poderão ser acompanhados de trovoada" está em vigor e é válido até às 23:59 de hoje.

No domingo, o IPMA indicou que Portugal ia ser atingido na segunda e terça-feira pela depressão Regina, com chuva e vento, mas que não previa efeitos significativos.

Portugal continental foi atingido em janeiro e fevereiro por um "comboio de tempestades" que devastaram várias regiões do país.

Pelo menos 18 pessoas morreram e o mau tempo provocou também centenas de feridos e desalojados.

Estas depressões provocaram também a destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal e avultados prejuízos financeiros.