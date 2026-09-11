Nove distritos do centro e sul sob aviso amarelo no fim de semana devido ao calor

O aviso do IPMA é por "persistência de valores elevados da temperatura máxima".

Évora, Santarém, Setúbal, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Coimbra e Portalegre estarão sob aviso amarelo a partir das 10:00 de sábado, até às 17:00 de domingo.

Já Braga, Aveiro, Viana do Castelo e Porto vão estar sob aviso amarelo no domingo, entre as 10:00 e 17:00.

O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.