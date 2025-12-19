Nove dos 14 suspeitos de integrarem grupo violento de roubos a casas ficam em preventiva
Nove dos 14 detidos terça-feira pela Polícia Judiciária (PJ) por alegadamente integrarem um grupo de crime organizado responsável por "múltiplos roubos violentos em residências" ficaram hoje em prisão preventiva, disse à Lusa fonte policial.
Na passada terça-feira, a PJ anunciou que a sua Unidade Nacional de Contraterrorismo tinha detido na Área Metropolitana de Lisboa, inicialmente 13 suspeitos da prática de "crimes de associação criminosa, roubo qualificado, sequestro agravado, usurpação de funções, detenção de arma proibida e crime cometido com arma".
O número de detidos foi agora aumentado para 14, nove dos quais ficaram hoje em prisão preventiva depois de ouvidos por uma Juiz de Instrução Criminal, em primeiro interrogatório judicial.