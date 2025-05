Nove urgências do SNS encerradas no fim de semana

Após terem estado encerradas três urgências no feriado do Dia do Trabalhador e quatro hoje, o Portal do SNS prevê um pico de nove serviços fechados no sábado e no domingo.

De acordo com as escalas de urgência do SNS, atualizadas pelos hospitais, está previsto o fecho no sábado de sete serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia, nomeadamente nos hospitais de Faro, Garcia de Orta (Almada), no Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra), Nossa Senhora do Rosário (Barreiro), Vila Franca de Xira, Caldas da Rainha, e Santo André, em Leiria.

Os hospitais de Vila Franca de Xira e Beatriz Ângelo, em Loures, assinalam ainda o encerramento do serviço de urgência pediátrica, situação que se repete no domingo.

Segundo a informação do Portal SNS, consultada pela agência Lusa às 11:30 de hoje, domingo volta a ter sete serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia encerrados, como no sábado, mas com a troca do Hospital Vila Franca de Xira pelo Hospital Doutor Manoel Constâncio, em Abrantes.

A urgência pediátrica do Hospital Amadora-Sintra vai manter-se referenciada no fim de semana, entre as 00:00 e as 08:00 e entre as 20:00 e a meia-noite, recebendo apenas casos de urgência interna ou referenciados pelo INEM ou pela linha SNS 24.

As escalas disponibilizadas no portal do SNS indicam ainda que cerca de 130 serviços de urgência estarão abertos em todo o país durante o fim de semana, a que se juntam cerca de 30 de ginecologia e obstetrícia que estarão a funcionar, mas no âmbito do projeto-piloto, que implica um contacto prévio das utentes com a linha SNS 24.

Os constrangimentos dos serviços de urgência devem-se, sobretudo, à falta de médicos especialistas para assegurarem as escalas, uma situação que é mais frequente em períodos de férias, como o verão e final de ano, e fins de semana prolongados.

As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contacte a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada.