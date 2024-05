Novo Aeroporto. Associação Zero saúda o facto da opção Montijo ter sido posta de parte

Os ambientalistas saúdam o processo de decisão, caso se confirme a escolha de Alcochete, e não escondem a satisfação pelo facto do Montijo ser uma hipótese posta em definitivo de parte, embora assinalem que Alcochete é a opção mais problemática em termos ambientais e de ordenamento do território, como refere à Antena 1 Francisco Ferreira da Zero.





Francisco Ferreira acrescenta ainda que há várias medidas a tomar no que diz respeito à rede de transportes, principalmente ferroviária.