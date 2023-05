Novo aeroporto. Solução de curto prazo, para alívio imediato da Portela, apresentada até julho

Em entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios, a Coordenadora Geral da Comissão Técnica Independente para o novo aeroporto da região de Lisboa (CTI), Maria do Rosário Partidário, revela que está a ser avaliada a capacidade da rede aeroportuária para aliviar o tráfego na Portela. A solução passa, entre outros aspetos, por utilizar por exemplo Beja e Montijo. O estudo vai ser entregue dentro de um a dois meses para ser implementado nos próximos dois anos.Quanto ao futuro, com nove localizações possíveis a serem avaliadas, Maria do Rosário Partidário revela que as opções que resultam do Conselho de Ministros serão avaliadas até ao final. As quatro que foram acrescentadas pela Comissão poderão não ser alvo da mesma exigência. Aliás, revela mesmo que as apreciações entretanto feitas já lhe permitem dizer que a opção Rio Frio/Poceirão tem muito pouca probabilidade de seguir em frente.Maria do Rosário Partidário defende a construção de um aeroporto único, que fique para o futuro, com flexibilidade suficiente para crescer. Até à sua construção será necessário avançar com uma solução dual a envolver a Portela. Para Maria do Rosário Partidário Portugal deve ter ambição e não ficar apenas por uma solução low profile, com uma previsão de 50 milhões de passageiros em 2040. Deve pensar numa solução que continue a permitir crescer.Rejeita as críticas feitas pela Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) e pela Confederação do Turismo sobre o número de opções em estudo, assegura que não é este número que fará derrapar os prazos do trabalho da Comissão. O que pode atrasar os trabalhos da Comissão é, isso sim, a falta de contratualização dos estudos que é preciso fazer. Ainda assim, diz ter a garantia que será possível avançar até ao final de maio e cumprir o prazo de apresentar uma solução para o novo aeroporto entre dezembro deste ano e janeiro de 2024.Entrevista conduzida por Rosário Lira (Antena1) e Sara Ribeiro (Jornal de Negócios).