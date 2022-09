Novo Bolhão para retomar as tradições do mercado do Porto

A poucos dias da abertura do novo Mercado do Bolhão, mostramos-lhe algumas rotinas que viraram tradição. O mercado tornou-se num dos pontos de encontro mais emblemáticos do Porto. Há clientes assíduos que não falham uma ida por semana. E há até quem tenha encontrado uma forma de enfrentar a reforma.