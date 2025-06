Novo centro de investigação sobre os Direitos das Crianças nasce na Universidade Nova

Foto: Nuno Patrício - RTP

À semelhança do que já acontece noutros países, os menores também vão ter um papel ativo neste espaço de investigação.



Este novo centro de investigação sobre Direito das Crianças é um projeto da Universidade Nova de Lisboa, que conta com várias entidades públicas como parceiras.



Hoje mesmo vai ser celebrado um protocolo de cooperação com a Procuradoria-Geral da República para desenvolver estudos e dar formação nesta área. No evento desta tarde está prevista a presença do procurador-geral da República e da ministra da Justiça.