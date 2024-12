Novo centro de saúde das Lajes do Pico vai custar oito milhões de euros

"Está neste momento em análise de propostas o projeto para adjudicação. A nossa expectativa é que isso poderá ficar resolvido, talvez não se consiga no primeiro semestre de 2025, mas pouco depois desse primeiro semestre de 2025", afirmou o presidente do executivo açoriano.

E prosseguiu: "i(Para depois) se possível for, se tivermos condições, fazer o lançamento do concurso para a respetiva empreitada. Apontamos o projeto, mais a própria obra, para cima dos oito milhões de euros de investimento".

José Manuel Bolieiro falava aos jornalistas após uma reunião com a Câmara das Lajes do Pico, integrada na visita estatutária do executivo regional (PSD/CDS-PP/PPM) à ilha.

Bolieiro reconheceu que o Governo açoriano "mudou o que estava projetado", na sequência de um "exercício colaborativo com a autarquia" e deixou o "compromisso" de criar uma "valência de apoio a idosos" no edifício inicialmente previsto para acolher o centro de saúde.

O chefe do executivo regional realçou também o investimento de cerca de oito milhões de euros na requalificação do matadouro, depois do primeiro concurso ter ficado deserto.

Por sua vez, a propósito do futuro centro de saúde, a presidente da Câmara das Lajes enalteceu o lançamento do concurso para o projeto, lembrando que a reivindicação da autarquia passava pela construção de um edifício de raiz.

A construção de um centro de saúde de raiz na vila das Lajes foi uma reivindicação da autarca socialista Ana Brum, eleita presidente do município nas últimas autárquicas, embora a solução inicialmente apontada pelo governo de coligação (PSD, CDS-PP e PPM), passasse pela reabilitação do velho centro de Saúde, que funciona num edifício cedido pela Santa Casa da Misericórdia local.