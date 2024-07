Novo conselho diretivo do INEM inicia funções na sexta-feira

"Considerando que os referidos cargos se encontram vagos após a cessação de funções, a seu pedido, dos anteriores titulares, afigura-se necessário e urgente proceder à designação de novos titulares, de forma a assegurar o normal funcionamento deste organismo público, até conclusão do respetivo procedimento concursal a cargo da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública", refere o despacho, que produz efeitos a partir de sexta-feira.

O documento assinado pela ministra Ana Paula Martins designa, em regime substituição, Sérgio Dias Janeiro para exercer a presidência do conselho diretivo do INEM e Alexandra Isabel Castanheira Afonso Alves Ferreira para o cargo de vogal do instituto.

O novo presidente do INEM vai substituir o médico Luís Meira, que apresentou a demissão a Ana Paula Martins em 01 de julho, alegando a "quebra de confiança na atual tutela".

Na sequência da demissão de Luís Meira, o Ministério da Saúde anunciou que Vítor Almeida foi escolhido para presidir ao INEM, mas o médico acabou por não aceitar o cargo dias depois. Perante isso, foi nomeado o militar Sérgio Dias Janeiro.

Numa audição na Comissão de Saúde na quarta-feira, o presidente demissionário do INEM confirmou aos deputados que o conselho diretivo continuava em funções, mas em gestão corrente desde 01 de julho.

"Desde essa altura, não temos qualquer indicação da tutela seja sobre o nosso futuro imediato, nomeadamente quando iremos ser substituídos", referiu o responsável demissionário, ao adiantar também que não tinha recebido indicações para a preparação do próximo orçamento do INEM.

O novo presidente do INEM é médico especialista em Medicina Interna e assumiu funções de diretor do Serviço de Medicina Interna do Hospital das Forças Armadas, onde, de 2022 a 2023, ocupou o cargo de diretor Clínico do Serviço de Urgência.

Licenciou-se em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, tendo feito a Formação Militar Complementar ao Curso de Medicina para o Exército, na Academia Militar, no curso de 1999-2006.