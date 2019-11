Novo Conselho Nacional de Crianças e Jovens dá voz aos mais jovens

O objetivo é permitir que estes menores possam participar na construção de políticas para a infância.



A escolha dos representantes neste Conselho Nacional vai ser feita por distritos e as candidaturas são lançadas esta quarta-feira, no dia em que se assinalam os 30 anos da Convenção Internacional das Nações Unidas Sobre os Direitos da Criança.



Foi o que explicou à Antena 1, Rosário Farmhouse, presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens.



Rosário Farmhouse, a dar conta da criação de um Conselho Nacional de Crianças e Jovens, uma novidade em Portugal.



País que foi dos primeiros a vincular-se à Convenção Sobre os Direitos da Criança, adotada pelas Nações Unidas há 30 anos.



Três décadas depois existem novos desafios e o recente caso de um bebé abandonado num contentor do lixo em Lisboa, levanta questões sobre o acolhimento de crianças em situações de perigo.