Novo coronavírus. 100 mil pessoas em isolamento social em Lousada e Felgueiras

Foto: portugalfotografiaaerea.blogspot.com/DR

Devido ao coronavírus, a Direção-Geral da Saúde decretou o fecho de todas as escolas, públicas e privadas, dos municípios de Lousada e Felgueiras, no distrito do Porto.