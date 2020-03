Novo Coronavírus em Portugal. Foco deve ser "quebrar possíveis cadeias"

Em direto no Jornal da Tarde , Margarida Tavares, infeciologista do Hospital de São João, no Porto, onde está um dos doentes infetados com o novo coronavírus, afirmou que "é esperável" o aparecimento de mais casos em Portugal. O mais importante nesta altura, afirmou, é "quebrar todas as possíveis cadeias que tenham iniciado" com estes dois casos.