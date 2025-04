Novo dinossauro encontrado em Portugal amplia diversidade do parque jurássico ibérico

Este dinossauro, ainda sem nome, é um dos maiores herbívoros bípedes conhecido nos ecossistemas jurássicos portugueses; a descoberta mostra que os dinossauros herbívoros do Jurássico ibérico eram mais diversos do que se acreditava.



Investigadores de Portugal, Espanha e Bélgica colaboram no estudo dos fósseis de um grande dinossauro herbívoro que habitou Portugal há cerca de 148 milhões de anos, desconhecido até agora.













A análise recentemente publicada na revista científica Journal of Systematic Palaeontology baseia-se no exemplar SHN.JJS.015, depositado na Sociedade de História Natural de Torres Vedras, que foi identificado como um dinossauro herbívoro do grupo dos iguanodontianos.Um exame detalhado do material confirmou que não corresponde a nenhuma espécie previamente identificada, o que ampliaria a diversidade de dinossauros conhecida na Europa.“Foi uma surpresa”, confessou Filippo Maria Rotatori, autor principal do estudo e investigador do GEOBIOTEC da NOVA FCT . “Acreditávamos que a diversidade deste grupo de dinossauros já estava bem documentada no Jurássico Superior de Portugal e esta descoberta demonstra que ainda há muito a aprender e que ainda podem surgir descobertas emocionantes num futuro próximo. Infelizmente, devido ao pouco material recuperado, ainda não podemos atribuir um nome científico formal a esta espécie”.Para além da sua singularidade, este dinossauro também se destaca pelas suas dimensões. “Era um peso pesado”, salientou Fernando Escaso, outro dos autores principais e professor na UNED. “Quando estimámos o seu tamanho e massa corporal, descobrimos que este novo dinossauro era significativamente mais corpulento do que outras espécies de iguanodontianos, como Draconyx ou Eousdryosaurus, com as quais muito provavelmente partilhou o ecossistema”.“Além do exemplar principal, foram descobertos mais vestígios fósseis em outros sítios da região, incluindo fémures isolados de menor tamanho, o que sugere que estes dinossauros eram relativamente comuns em Portugal durante o Jurássico Superior”, explicou Bruno Camilo, doutorando no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa e diretor do Ci2Paleo da Sociedade de História Natural de Torres Vedras. "É a primeira vez que encontramos diferentes grupos etários deste tipo de dinossauro em Portugal, o que abre novas possibilidades de investigação".A descoberta também reforça a importância da Europa na história evolutiva e migratória dos dinossauros. “Este animal apresenta muitas semelhanças com outras espécies de iguanodontianos encontradas na América do Norte e noutras partes da Europa”, afirmou Filippo Bertozzo, do Royal Belgian Institute of Natural Sciences.“Durante o Jurássico, a Península Ibérica provavelmente desempenhou um papel crucial nas trocas faunísticas entre continentes. Ainda estamos a trabalhar para compreender como estes processos se desenvolveram”.“Esta investigação foi possível graças à colaboração de várias instituições europeias e organizações locais dedicadas à preservação do património geológico e paleontológico de Portugal”, acrescentou Miguel Moreno-Azanza, da Universidade de Zaragoza. Além de investigadores da NOVA FCT e da Universidad Nacional de Educación a Distancia (Espanha), participaram importantes instituições de investigação portuguesas, incluindo, a Sociedade de História Natural de Torres Vedras e o Museu da Lourinhã, que albergam o material estudado, assim como a Universidade de Lisboa. A equipa de investigação também contou com a participação de outras instituições internacionais, como a Universidade de Zaragoza (Espanha) e o Royal Belgian Institute of Natural Sciences (Bélgica).Esta descoberta confirma o papel da Bacia Lusitânica como um território-chave para a investigação paleontológica, proporcionando continuamente informações valiosas sobre os antigos ecossistemas da Península Ibérica. As diferentes escavações e projetos em curso fazem com que os investigadores esperem mais descobertas que ampliem o conhecimento sobre o nosso passado jurássico.