Novo diretor do SEF é Paulo Jorge Leitão Batista

Paulo Jorge Leitão Batista que era já inspetor coordenador do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Esta nomeação ocorre após a cessação de funções naquele cargo do Inspetor-Coordenador Superior Fernando Pinheiro da Silva, a quem o Governo agradece o qualificado contributo e a permanente defesa do interesse público prestado na liderança do SEF.

A saída de Fernando Pinheiro da Silva ocorre após a aprovação dos diplomas legais que definem a transferência de competências do SEF para outros organismos, no quadro da reestruturação do sistema português de controlo de fronteiras, e terminada a Jornada Mundial da Juventude, que exigiu grande cooperação entre as diferentes Forças e Serviços de Segurança.



O Governo escolheu também o técnico superior jurista, Mário Luís Magalhães Pedro, como responsável do SEF pelo processo de transferência de competências do serviço após a sua extinção legal para a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), a Polícia Judiciária e o Instituto dos Registos e do Notariado, prevista para 29 de outubro deste ano.