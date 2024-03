Novo Governo terá condições de governabilidade - Politólogos

"Há de formar-se [o novo Governo] sem dúvida, vão encontrar uma solução, a questão será é quanto tempo vai durar e não sabemos que tipo de Governo vai resultar", disse à Lusa Marco Lisi, professor e investigador de Ciência Política no Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa.

De acordo com o politólogo "pode acontecer muita coisa", não querendo dizer necessariamente "novas eleições", mas sublinhando haver "várias soluções em cima da mesa".

"A hipótese mais provável é que seja um Governo de minoria do PSD, sobretudo até à eleição de um novo Presidente da República (em 2026), depois haverá cálculos políticos", considerou.

Segundo o especialista em ciência política, mesmo que venha a existir uma crise de Governo, e se o PSD vier a ter outro líder, este "poderá fazer acordo com o Chega, uma vontade do Chega e que teria mais a ver com os resultados eleitorais", sendo que Luis Montenegro disse que iria cumprir o "não é não" sobre a inclusão do Chega no Governo.

Marco Lisi considera que o resultado de "grande maioria da direita foi claro nas urnas, não sendo claro, no entanto, que governe assim como solução, e afasta, para já a hipótese de um governo de "bloco central", que poderá estar em cima da mesa num futuro.

Já Adelino Maltez, investigador de ciência política e professor catedrático, disse à Lusa concordar existirem condições para formar Governo, considerando que o Chega vai "ocupar um espaço para uma democracia mais inclusiva".

"Há cerca de 20% dos portugueses que querem, estamos em democracia, como está grande parte da Europa Ocidental que também quer, o tempo é o tempo e o Chega não é uma doença, são a expressão de determinados valores", explicou.

No entanto, Adelino Maltez considerou que o partido que está mais próximo do PSD é o PS e "os pactos de regime são possíveis", podendo ser "uma solução para a democracia portuguesa como já foi no passado".

Segundo o politólogo, Pedro Nuno Santos "demarcou-se no domingo de Antonio Costa", já que pela primeira vez saiu da "posição dupla em que se encontrava, como defensor de Costa e ontem [domingo] deu início a um novo caminho".

"Para já temos de pensar se vamos ter um Governo mais competente que outros, que conquiste a sociedade", disse, salientando que Luís Montenegro terá de escolher "um Governo muito bom porque se não o fizer, com ministros comunicativos, corre sérios riscos, portanto vai exigir o melhor de si como líder".

Adelino Maltez considerou também que os críticos "têm que saber interpretar os resultados", porque "não se pode pedir mais à democracia porque os portugueses escolheram aquilo que queriam".

No domingo, a Aliança Democrática (AD), liderada por Luís Montenegro, venceu as eleições legislativas, com 29,49% dos votos e 79 deputados, à frente de PS, de Pedro Nuno Santos, segundo mais votado, com 28,66% e 77 eleitos, e Chega, de André Ventura, com 18,06% e 48 mandatos, de acordo com os resultados provisórios, faltando ainda atribuir os quatro mandatos pela emigração.