Novo julgamento de Sócrates. "Abriu o teatro do absurdo"

"Abriu o teatro do absurdo", disse Sócrates aos jornalistas. "Os mesmos factos estão em discussão em dois tribunais diferentes", acrescentou, dizendo tratar-se de "uma violência e um arbítrio nunca visto. Eu, pelo menos, não me lembro disto".





O ex-primeiro-ministro argumenta que ficam em causa as garantias do Estado de que uma pessoa não pode ser julgada duas vezes pelos mesmos factos. "Isto é uma sucessão de abusos, de violência, de arbítrio. São 13 anos nisto", garante.





A decisão de adiamento foi anunciada pelo juiz-presidente do coletivo, Rúben Vieira, na sequência de dois requerimentos apresentados na sexta-feira pela defesa de José Sócrates, sobre os quais o Ministério Público pediu um prazo de três dias para se pronunciar.







No processo, que resultou da decisão instrutória do processo Operação Marquês, é ainda arguido o empresário Carlos Santos Silva, igualmente por branqueamento de capitais.

