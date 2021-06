Novo parque na Praça de Espanha vai chamar-se Gonçalo Ribeiro Telles

A requalificação da Praça de Espanha tem um orçamento de 16 milhões de euros.



Os arruamentos, as ciclovias, as passadeiras ou a nova saída do Metro já estão prontos, mas na zona do Parque Verde os trabalhos ainda decorrem.



A repórter Arlinda Brandão foi ouvir opiniões sobre a transformação que está a acontecer nesta zona central da cidade.