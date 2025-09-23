Novo regime de convenções até final do ano para atribuir médicos de família, diz ministra

"Até final do ano, será iniciado um novo regime de convenções com médicos de família para dar resposta a quem ainda não tem médico de família", adiantou Ana Paula Martins, que está esta tarde a ser ouvida na comissão parlamentar de Saúde.

A governante adiantou aos deputados que, para além das futuras unidades de modelo C, que serão geridas pelos setores social e privado, o novo regime de convenções constituirá uma "outra forma de alargar a cobertura de medicina geral e familiar a quem mais dela precisa".

"Ainda temos muito a fazer nos cuidados de saúde primários para que sejam efetivamente a porta de entrada no SNS, sobretudo, para conseguir acompanhar um dos maiores choques demográficos de sempre na população portuguesa", reconheceu a ministra.

Segundo Ana Paula Martins, a taxa de cobertura dos utentes com médico de família está atualmente nos 85,7%, "contrariando a tendência de diminuição dos últimos quatro anos".

Entre abril de 2024 e agosto de 2025, mais 326 mil utentes tiveram acesso a médico de família, referiu a ministra da Saúde, ao adiantar que, devido à alteração demográfica nos últimos sete anos, a "população estrangeira residente quase quadruplicou".

Nesse sentido, o número de inscritos e de utilizadores do Serviço Nacional de Saúde pelo menos uma vez passou das 405 mil pessoas em 2017 para mais de 944 mil em 2024, adiantou Ana Paula Martins na audição regimental.