Novo simulador de energia permite poupanças dos consumidores

Em entrevista à RTP, Isabel Apolinário disse que uma das prioridades da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos é efetivamente informar os consumidores.



Normalmente, a potência contratada e o relativo escalão são escolhidos quando é celebrado o contrato de eletricidade. No entanto, nem todos os consumidores sabem se o escalão que escolhem é o adequado para si e para as suas necessidades eletréticas.



Por essas razão, a ERSE criou um simulador, com base nos equipamentos elétricos que habitualmente os consumidores usam ao mesmo tempo, o simulador recomenda um valor de potência contratada e informação sobre um valor indicativo de poupança.



Isabel Apolinário apresenta e esclarece os consumidores sobvre o novo simulador de energia.