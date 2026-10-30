Novo sistema de acesso a consultas e cirurgias arranca em janeiro

"Vai avançar no primeiro trimestre do próximo ano, em janeiro do próximo ano", disse Ana Paula Martins, explicando que serão feitas as necessárias correções às falhas detetadas nas portarias entretanto aprovadas: "Aquilo que não estiver bem, nas portarias ou nos despachos, muda-se".

A governante, que falava junto ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde hoje foi assinado um protocolo de partilha de meios com o INEM e apresentadas as primeiras viaturas que vão renovar a frota do instituto, referia-se às portarias que já tinham sido alvo de críticas da Ordem dos Médicos.

Questionada pelos jornalistas sobre os dados revelados ontem pelo jornal Público, que apontam para um aumentou das listas de espera para cirurgia nos primeiros sete meses do ano, tal como dos tempo de resposta, a governante deixou antever desde já mais incentivos para a realização de cirurgias.

Em julho, a Ordem dos Médicos defendeu a revisão das portarias que, entre outras matérias, deixarem de prever a inscrição de alguns doentes na lista de cirurgias, alertando para riscos na transparência, equidade e monitorização das listas de espera no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Na altura, a Ordem dos Médicos manifestou "profunda preocupação" com o impacto destas portarias, por considerar que o novo enquadramento do SINACC podia comprometer a transparência, a equidade e a monitorização das listas de espera cirúrgicas no SNS.

Na sequência destas críticas, a entrada em funcionamento do SINACC -- que vai substituir o atual Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia (SIGIC) -- acabou por ser suspensa.