Novo sistema de cirurgias deverá ser adotado em setembro

O novo sistema quer fixar tempos de espera das cirurgias e permitir que o utente possa ser seguido noutros hospitais do SNS caso não tenha agendamento na área de residência.



O Ministério da Saúde vai implementar um novo sistema de gestão de cirurgias já a partir de setembro.



O Sistema De Informação Nacional de Acesso a Consulta e Cirurgia vai permitir uma melhor gestão do percurso dos doentes.



Dos tempos de espera desde o momento em que o utente é referenciado pelo centro de saúde ate a consulta hospitalar.



O novo modelo garante ainda que o perfil do utente seja visível para varias instituições do SNS que podem assegurar assim a resposta necessária.



Para casos considerados prioritários o tempos de triagem

não devera ultrapassar os dois dias úteis.