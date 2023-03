NRP Mondego. Inquérito conclui que militares podiam ter saído em missão, revela PR

FOTO: Estela Silva - Lusa

O presidente da República revelou esta sexta-feira que o inquérito da Marinha ao caso dos 13 militares que, na semana passada, se recusaram a partir no NRP Mondego por receios com a segurança do navio, concluiu que não havia razões suficientes para determinar a não execução da missão.