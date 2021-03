Número de alunos em risco de abandono escolar aumentou 10% no ano passado

Um inquérito realizado pelo Conselho Nacional de Educação mostra que, em plena pandemia, são cada vez mais os estudantes que deixam de acompanhar as aulas através da internet.



Há alunos que não regressaram às aulas em setembro. Outros desaparecem do ensino à distância.



O Conselho Nacional de Educação alerta para o agravamento do abandono escolar, em Portugal.