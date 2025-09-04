Número de feridos no acidente do elevador da Glória sobe para 23

por Antena 1

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

O número de mortos no acidente no Elevador da Glória mantém-se nos 15, mas foi atualizado, nas últimas horas, o balanço de feridos. São agora, 23 as pessoas que sofreram ferimentos, devido ao descarrilamento do veículo. Uma subida, face aos 18 feridos inicialmente reportados.

Uma informação avançada pelo diretor da Polícia Judiciária de Lisboa e Vale do Tejo, João Oliveira.

O director da PJ de Lisboa e Vale do Tejo, em declarações ontem à noite à SIC Notícias,  acredita que será possível concluir a identificação das vítimas mortais deste acidente, na capital portuguesa durante a manhã de hoje.
