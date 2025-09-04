Número de feridos no acidente do elevador da Glória sobe para 23

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

O número de mortos no acidente no Elevador da Glória mantém-se nos 15, mas foi atualizado, nas últimas horas, o balanço de feridos. São agora, 23 as pessoas que sofreram ferimentos, devido ao descarrilamento do veículo. Uma subida, face aos 18 feridos inicialmente reportados.