Número de feridos no acidente do elevador da Glória sobe para 23
Foto: Miguel A. Lopes - Lusa
O número de mortos no acidente no Elevador da Glória mantém-se nos 15, mas foi atualizado, nas últimas horas, o balanço de feridos. São agora, 23 as pessoas que sofreram ferimentos, devido ao descarrilamento do veículo. Uma subida, face aos 18 feridos inicialmente reportados.
O director da PJ de Lisboa e Vale do Tejo, em declarações ontem à noite à SIC Notícias, acredita que será possível concluir a identificação das vítimas mortais deste acidente, na capital portuguesa durante a manhã de hoje.