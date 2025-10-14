Número de pessoas vacinadas contra a Covid-19 ultrapassou meio milhão

Segundo o terceiro relatório semanal da vacinação sazonal, entre 23 de setembro de 2025 e 12 de outubro, foram vacinadas 517.215 pessoas com o reforço sazonal contra a covid-19 e 872.419 pessoas contra a Gripe.

Na última semana, foram vacinadas 211.178 pessoas contra a covid-19, das quais 106.231 em farmácias e 104.858 no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Contra a gripe foram vacinadas nos últimos sete dias 355.018 pessoas, sendo que 178.945 receberam a vacina nas farmácias e 175.740 no SNS.

Segundo os dados da DGS, até ao passado domingo tinham sido vacinadas contra a covid-19 91.167 pessoas com mais de 85 anos, com uma taxa de cobertura vacinal de 26,68%. Contra a gripe foram administradas nesta faixa etária 127.749 vacinas, com uma cobertura vacinal de 37,39%%.

A faixa etária com mais vacinação foi até agora a das pessoas entre os 70 e os 79 anos, com 298.877 a receberem a vacina contra a gripe (29,37% de cobertura vacinal) e 183.760 a vacina contra a covid-19 (18,05%).

A campanha de vacinação Sazonal outono-inverno 2025-2026 decorre até 30 de abril de 2026 em unidades de saúde do SNS e em 2.500 farmácias comunitárias e o objetivo da DGS é vacinar cerca de 2,5 milhões contra a gripe e 1,5 milhão contra a covid-19.

Sob o lema "Vacine-se e proteja os momentos mais importantes", a campanha sazonal, que arrancou em 23 de setembro, traz este ano como novidade a vacinação gratuita contra a gripe para todas as crianças entre os 6 e os 23 meses e comparticipada para as que têm entre 2 e 5 anos.

A DGS recomenda a vacinação contra a gripe e a covid-19 a todos os maiores de 60 anos, aos doentes crónicos de todas as idades e aos profissionais de saúde, recordando a importância da imunização contra estes vírus.