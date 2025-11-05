Número de raios em Portugal é algo excecional

A página do IPMA dava conta às 13:00 de um total de 47.676 descargas elétricas atmosféricas (DEA) registadas nas últimas 24 horas pela sua rede de detetores no território continental e áreas oceânicas adjacentes.



"Pode-se dizer que este é um evento com um grau de excecionalidade", referiu Pedro Sousa, acrescentando tratar-se de "um valor que não é muito comum" para a zona.



"Não acontece certamente todos os anos haver um evento com esta magnitude e com esta frequência de descargas elétricas", adiantou.



O meteorologista indicou, no entanto, que o número de raios contabilizado também inclui descargas ocorridas em Espanha.



O facto está associado à aproximação e passagem de um sistema frontal, que, disse, é "relativamente típico para esta altura do ano".



Mas "esta frente tem algumas características em termos de indicadores e índices de instabilidade um pouco mais acentuados do que a generalidade das frentes que nos atravessam (...) e, portanto, potencial para gerar mais trovoadas do que é comum", acrescentou.



Portugal continental está a ser afetado por uma superfície frontal fria de atividade moderada a forte, provocando chuva, trovoadas e vento, de acordo com o IPMA, que emitiu para hoje avisos amarelos por causa da trovoada para todos os distritos de Portugal continental, com exceção do de Bragança.



A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou 784 ocorrências entre as 00:00 e as 12:00 de hoje relacionadas com a chuva e vento fortes, disse à agência Lusa o oficial de operações José Costa.



"Foram 435 inundações, 163 quedas de árvore, 77 limpezas de via, 76 quedas de estruturas e 31 movimentos de massa, ou seja, quedas de pedras e terras, e também um salvamento aquático", especificou, adiantando que a região de Lisboa e Vale do Tejo foi a mais afetada, com 409 ocorrências, seguida da região centro (191), norte (132) e Alentejo (52).



A operadora da rede de distribuição elétrica, E-Redes, indicou, por seu turno, que tinha cerca de 25 mil clientes sem eletricidade às 12:00, devido ao mau tempo, e 500 operacionais mobilizados no terreno, esperando "resolver rapidamente todos os constrangimentos".