Número de vítimas de tráfico humano está a aumentar em Portugal

A ministra da Juventude e da Modernização, Margarida Balseiro Lopes, diz que as vítimas vão passar a ter a ter acesso ao ensino de português e ao sistema de saúde já em 2025.No Dia Europeu de Luta Contra o Tráfico de Seres Humanos, a ministra da Juventude e da Modernização deu conta do número de sinalizações, que aumentou 72 por cento no ano passado.