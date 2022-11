"Números gritantes". Marcelo e Costa assinalam Dia para a Eliminação da Violência Contra Mulheres

Neste Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres reitero o apelo ao fim do silêncio de quem sofre agressões e ao fim da indiferença dos que as detetem. E repito o apelo a toda a comunidade a que se indigne perante qualquer tipo de violência. — António Costa (@antoniocostapm) November 25, 2022

. Uma mulher ou uma rapariga agredida é toda uma sociedade ferida”, escreve o chefe do Executivo no Twitter.“Neste Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres reitero o apelo ao fim do silêncio de quem sofre agressões e ao fim da indiferença dos que as detetem. E”, exorta ainda António Costa.Num conjunto de, o primeiro-ministro reitera o que diz ser “a prioridade do Governo no combate a este flagelo da violência doméstica”, para acrescentar que, no Orçamento do Estado, “haverá um reforço de verbas para a criação de mais estruturas de apoio, mais respostas especializadas e novas valências para o apoio a todas as vítimas”.

“Saibamos estar à altura”

Por sua vez, em mensagem publicada no portal da Presidência da República , Marcelo Rebelo de Sousa afirma que ”o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, que hoje se assinala, apela à ação de todos os portugueses e portuguesas para que, de forma efetiva e permanente, sejam erradicadas todas as formas de agressão contra as mulheres”.“O papel insubstituível e extraordinário das mulheres na sociedade portuguesa, conquistado por mérito próprio, obriga cada um de nós a agir, a denunciar e a impedir toda e qualquer forma de violência contra as mulheres no nosso País”, lê-se no texto.O presidente da República reconhece que“Devemos todos e todas unir-nos contra eles e contra o que representam, na vida de cada uma das vítimas e suas famílias, mas também no que revelam sobre a nossa comunidade”.“Neste dia e em todos os dias que o futuro nos trará,, eliminando e combatendo, nas suas múltiplas formas, a violência contra as mulheres, e não compactuando com silêncios cúmplices ou cómodas omissões”, conclui o chefe de Estado.