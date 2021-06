"Nunca me passaria pela cabeça desautorizar" o PR, diz Costa. "É tudo um equívoco"

António Costa garante que não há nenhum conflito com o Presidente da República e diz mesmo que "nunca houve uma ação desarticulada" entre Presidente e primeiro-ministro no que toca à pandemia. O primeiro-ministro insistiu na ideia de poder tratar-se de um mal entendido e desvalorizou o caso.



Em causa está a reação de Marcelo Rebelo de Sousa, depois de ter sido questionado pelos jornalistas se se sentia desautorizado pelo facto do primeiro-ministro ter dito que ninguém pode garantir que não voltará a haver um recuo no desconfinamento, depois do Presidente ter dito que, no que dependesse dele, não havia recuo no processo de reabertura económica e social.