A Policia Judiciária fez buscas em casa de Rui Rio e de vários membros da direção do ex-líder do PSD. Há suspeitas de peculato e abuso de poderes. Está em causa um alegado esquema ilegal de financiamento partidário.

Vários funcionários do partido seriam contratados como assessores do PSD e pagos pela Assembleia da República.



Da varanda, Rui Rio ironizou com a operação que envolveu 100 inspetores da Judiciária, seis magistrados e um juiz de Instrução Criminal.