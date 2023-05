Nuno Almeida é o novo bispo da diocese de Bragança-Miranda

A gestão tem sido feita pelo administrador diocesano Adelino Paes, que assina o comunicado enviado à Lusa, em que é feito o anúncio de que o papa Francisco "acaba de nomear D. Nuno Manuel dos Santos Almeida 45.º Bispo da Diocese de Bragança-Miranda".

A diocese "recebe a notícia com jubilosa e manifesta alegria", lê-se no comunicado, em que é explicado que o novo bispo, de 61 anos, é proveniente "do presbitério da diocese de Viseu onde recebeu a ordenação episcopal.

Segundo a nota diocesana, Nuno Almeida "vem exercendo como bispo Auxiliar de Braga" e "conhece a realidade da diocese de Bragança-Miranda", onde "foi docente dos padres mais novos, no Instituto Superior de Teologia de Viseu".

O novo bispo esteve na diocese do nordeste transmontano em 24 de maio de 2022, no encontro dos bispos da província eclesiástica e na bênção da primeira pedra do Mosteiro Trapista de Santa Maria Mãe da Igreja, em Palaçoulo, no concelho de Miranda do Douro.

Em dezembro de 2022 participou também, na catedral de Bragança, na ordenação episcopal de Delfim Gomes como bispo auxiliar de Braga.

A diocese de Bragança-Miranda encontra-se em "sede vacante" (sem ocupante) desde fevereiro de 2022, data em que José Cordeiro tomou posse em Braga, depois de uma década à frente da diocese de onde é natural e onde se tornou o mais jovem bispo de Portugal.

A ordenação decorrerá no prazo máximo de dois meses.