Nuno Markl continua hospitalizado mas fora de perigo

Markl, de 54 anos, sentiu-se indisposto em casa e dirigiu-se ao Hospital de Cascais, próximo da sua área de residência, tendo sido depois transferido para o Hospital São Francisco Xavier em Lisboa, onde permanece sob vigilância.Esta manhã na Rádio Comercial Pedro Ribeiro explicou que Nuno Markl "está a ser seguido e a ter os melhores cuidados, a recuperar".O director da Rádio Comercial sublinhou que "as primeiras 48 horas são decisivas para perceber a extensão dos danos e sequelas". No entanto, para já, as notícias são positivas e tudo leva a acreditar que "foi só um susto".