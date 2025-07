Nuno Melo e chefe da Força Aérea explicam na AR apoio à emergência médica

A audição do general João Cartaxo Alves está marcada para as 16h00, à porta fechada, e a do ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, para as 18h30, será aberta à comunicação social.

As audições resultam de dois requerimentos apresentados por Chega e PS para ouvir com urgência o general João Cartaxo Alves sobre o apoio deste ramo no helitransporte de emergência médica com o INEM.

A proposta de audição do ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, partiu do deputado centrista João Almeida, já em pleno debate na comissão parlamentar na semana passada, depois do parlamentar ter criticado o PS por ter apresentado um requerimento com acusações dirigidas ao também presidente do CDS-PP sem o querer ouvir.

Recentemente, o Governo recorreu à Força Aérea para garantir o transporte de emergência, uma solução transitória face à impossibilidade de a empresa (Gulf Med) a quem foi adjudicado o serviço arrancar com a operação em 01 de julho, conforme previa o contrato assinado com o INEM.

Este contrato foi adjudicado à Gulf Med por cerca de 77,5 milhões de euros para uma operação de quatro helicópteros 24 horas por dia até 2030.

Desde dia 10 que a Força Aérea disponibiliza quatro aeronaves em permanência 24 horas para transporte médico de emergência: dois helicópteros (um Black Hawk e um Merlin EH-101) e dois aviões.

Um dos constrangimentos apontados a esta solução do Governo é o facto dos helicópteros da Força Aérea não conseguirem aterrar em heliportos hospitalares, devido às suas dimensões superiores aos "helis" do INEM.