Nuno Melo frisa que investimento na Defesa é feito "a pensar na paz e não na guerra"

Ribeiro e Castro lançou críticas ao Governo

O Dia da Restauração da Independência foi assinalado esta segunda-feira pelo Governo, com o ministro da Defesa a discursar na cerimónia comemorativa. Nuno Melo assegurou que o investimento do Executivo nas Forças Armadas é feito “a pensar na paz e não na guerra”.. Há povos que lutam e morrem porque querem escolher livremente o seu destino como nós felizmente fazemos em Portugal”, declarou Melo.“Neste ciclo, investimos também por nós próprios, a pensar na defesa, a pensar nas oportunidades de fazer o país avançar para ficarmos à frente do nosso tempo”, acrescentou.Segundo o ministro da Defesa,A associação "Portugueses Primeiro" esteve junto à Praça dos Restauradores para assistir à cerimónia comemorativa do Dia da Restauração e o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, aproximou-se deste grupo de extrema-direita que tem estado na mira da Polícia Judiciária.Os elementos do grupo nacionalista disseram ao presidente da República que já devia ter saído do cargo há mais tempo.O antigo presidente do CDS José Ribeiro e Castro discursou nas comemorações do Dia da Independência como presidente da Sociedade Histórica da Independência de Portugal.Aproveitou para dizer queRibeiro e Castro criticou também a ausência do primeiro-ministro na cerimónia que assinala o Dia da Independência.Nuno Melo reagiu a estas palavras, garantindo que não se sentiu melindrado pelas críticas que Ribeiro e Castro fez ao Governo.