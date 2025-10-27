Nuno Morais Sarmento declara apoia a Marques Mendes

"Conhecendo Luís Marques Mendes e encontrando nele as condições pessoais para o exercício da função presidencial, sai-me mais reforçada e indiscutível essa opção de apoio claro e frontal a Luís Marques Mendes, quando, por um lado, o vejo como o único candidato preocupado mais em recordar o extraordinário progresso que conseguimos em 50 anos de democracia e assumindo, por isso, esse passado, com o que de bom e de mal lhe possam encontrar", afirmou, num vídeo ao qual a agência Lusa teve acesso.

Na mensagem, Nuno Morais Sarmento considerou que o antigo líder do PSD, que conta com o apoio do partido, "talvez seja, de todos, o único candidato que o país conhece e o único candidato em que, por isso, olhando o seu percurso de mais de 30 anos de presença pública, os portugueses podem ter confiança".

"E é de confiança que tratamos nestas eleições", salientou.

O presidente da FLAD e ex-ministro da Presidência de Durão Barroso afirmou que em eleições presidenciais procura "olhar não apenas àquele que seja o candidato apoiado" pelo seu partido, mas ao conjunto dos candidatos da sua área política, pelo que considerou também as candidaturas de António José Seguro e do almirante Henrique Gouveia e Melo.

No entanto, em António José Seguro, candidato apoiado pelo PS, não encontrou "nenhuma razão diferenciadora forte".

Sobre Gouveia e Melo, referiu que o militar se apresentou inicialmente como "diferente de muitas expectativas, alguém que tinha uma visão aberta do mundo e uma visão mais civil do que militar da democracia, e por isso tudo razões positivas", mas depois "iniciou um percurso de ziguezague em que, infelizmente, parece mais importante a procura de determinados apoios do que a afirmação das suas ideias".

O antigo ministro considerou também que "ambos, como aliás todos os outros candidatos, têm coincidido na afirmação de que, mais ou menos, são de fora do sistema e com o sistema nada tem a ver".

"E quanto mais isso se foi afirmando por todos os candidatos alternativos, mais ganhei a certeza de que Luís Marques Mendes, porque, precisamente, a sua posição é a contrária, é a de, no fundo, se reconhecer num sistema que é o que nos garantiu os 50 anos de democracia que vivemos, é o que nos garantiu os patamares de desenvolvimento que fomos conseguidos, foi o tal sistema que, afinal, parece ter um único defensor que é Luís Marques Mendes", defendeu.

Nuno Morais Sarmento foi ministro em vários governos sociais-democratas e vice-presidente do PSD nas direções Durão Barroso e de Rui Rio, este último é agora mandatário nacional da candidatura de Gouveia e Melo.