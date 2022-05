Nuvem de poeira do deserto do Saara está a atravessar a Europa

A nuvem de poeiras está concentrada agora mais a norte de Portugal. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera diz que depois do calor e da poeira, a chuva vai cair até terça-feira. Colocou Viana do Castelo, Bragança e Braga com aviso amarelo.