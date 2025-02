"O cartoon é feito para desafiar os poderes instituídos"

Assim começou a "acumular funções", à semelhança de Tiago Albuquerque e André Carrilho, "somos desenhadores, animadores, realizadores". Os temas do Spam Cartoon são "sobre atualidade política, com humor" e sempre em cima da atualidade, "o princípio é estarmos bem informados", lembra Cristina Sampaio.



Até porque os cartoonistas tambémporque estão em cargos “alegadamente para servir quem os elegeu”. Por isso, Cristina Sampaio defende que, cumprindo a lei,Sendo apor causa desta “distopia em que estamos a viver” reconhece a cartoonista.No entanto, foi “sobre os disparates do Donald Trump, no primeiro mandato,”, explica Cristina Sampaio.

É neste ponto que surge a ética dos cartoonistas que é “avaliarem até onde eles querem ir ou não”. Mas nunca “por uma imposição externa”.



Esta conversa, no estúdio de trabalho de Cristina Sampaio, segue agora o fio dos “pontos cegos” dos cartoons. Ou seja, as reações que surpreendem o próprio cartoonista.



No caso de Cristina Sampaio, isso aconteceu com o Spam Cartoonquee indignou-se”. Daí que a ilustradora aponte oque representa a, “sejam eles animados ou não, (…)Sendo o cartoon uma, Cristina recorre muito à pesquisa, à documentação. E guarda tudo o que cria a partir dessas pesquisas. Neste momento, são algumas, por exemplo, armas (…) também tenho um banco de imagens com bombas. Temos uma entrevista muito bélica, masA animação sobre as guerras mundiais nasceu de um cartoon único, fixo,, feito por Cristina Sampaio.A dedicação que tem ao trabalho quando faz pesquisas também deu origem a um. Foi a essa sua base de dados que recorreu para a caricatura de Marcelo Rebelo de Sousa no Spam Cartoon