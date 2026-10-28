"O comboio faz falta". Tua ficou com barragem mas perdeu ferrovia

Maria Piedade e Maria da Glória estão à espera duma boleia na antiga paragem do autocarro bem no centro da aldeia da Ribeirinha. Vão para Vila Flor, sede de concelho, a 12 quilómetros para umas atividades com outros idosos do município. "É a única coisa que a gente tem, estas saídinhas", comenta Piedade, constatando que "já estamos sozinhas" e que, se não saírem, "morre aqui de pasmo".

O único transporte que ali vai de 15 em 15 dias é um autocarro da câmara, nas feiras mensais. Caso contrário, "temos de pagar um táxi para ir a Vila Flor às compras", diz Piedade, que acrescenta: "Ainda outro dia fui a uma consulta em Vila Flor e tive de pagar 24 euros de táxi".





"O comboio faz muita falta", afirma Glória, recordando as idas a Mirandela para fazer compras, mas "agora não temos nada". Já Piedade lembra que o filho usava o comboio, às 7h30, para ir às aulas em Mirandela. Afonso de Sousa - RTP Antena 1 Os olhos destas duas senhoras de 74 e 75 anos brilham quando o comboio vem à conversa.. Já Piedade lembra que o filho usava o comboio, às 7h30, para ir às aulas em Mirandela.





A Linha do Tua já ligou a Foz do Tua a Bragança, ao longo de mais de 130 quilómetros. O serviço foi sendo encerrado por troço desde 1991, até ao seu fecho em 2008.





Mesmo deixando debaixo de água 16 quilómetros de linha centenária, a construção da Barragem de Foz Tua abriu a possibilidade de voltarem a circular na Linha não um, mas dois comboios, entre o troço Brunheda – Mirandela. Um dos comboios faria o serviço diário e outro seria turístico. Foi essa a contrapartida do Governo, a mais visível e a mais desejada, do projeto hidroelétrico. A barragem começou a produzir energia em 2017, mas nenhum comboio voltou à linha entretanto.





O voltar do comboio à linha da Brunheda até Mirandela faz parte da declaração de impacto Ambiental (DIA) que define as contrapartidas da barragem que banha cinco municípios. O presidente da Câmara de Vila Flor, Pedro Lima, diz que a declaração para a barragem ter começado a funcionar em 2017 não deveria ter sido dada.





O Governo "nunca deveria ter dado sem estar cumprida a DIA na íntegra", considera. O mesmo é dizer que a barragem só deveria ter começado a funcionar quando o comboio estivesse na linha. Pedro Lima espera que o executivo "faça cumprir" essa obrigação, num comboio que já leva nove anos de atraso.