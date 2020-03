O contragolpe de 11 de Março – 45 anos depois

O contragolpe de 11 de Março de 1975 é geralmente considerado o ponto culminante da Revolução dos Cravos. Para este dossier, a RTP entrevistou três participantes desse contragolpe: Diniz de Almeida (um dos protagonistas da jornada), Seixas da Costa (na altura oficial miliciano) e Ramiro Morgado (um exemplo da participação do movimento operário na resistência ao golpe).

A este dossier junta-se um episódio pouco conhecido do 11 de Março: o dos quatro oficiais golpistas que se refugiaram na Embaixada alemã. A RTP foi encontrar no arquivo do MNE alemão os documentos que permitem, pela primeira vez, reconstituir esse episódio do princípio até ao fim.