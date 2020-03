Ramiro Morgado: um trabalhador em armas na defesa do Ralis

Detido como operacional da ARA (Acção Revolucionária Armada, criada pelo PCP), Ramiro Morgado viveu o 25 de Abril preso no forte de Caxias e foi libertado nesse momento. Voltou à empresa e voltou ao partido, com responsabilidades na ligação aos militares.

Quando sobreveio o 11 de março, a organização de Ramiro Morgado tinha alguns planos defensivos para actuação na capital, assinalando a localização de quartéis, pontes, postos de electricidade, locais onde se poderia colocar barricadas.

No dia 11, por volta do meio dia, recorda que estava no trabalho, ouviu rajadas de metralhadora pesada e explosões, desceu as escadas a correr e, com um colega da sua confiança, meteu-se no carro e foi para o Ralis. Quando lá chegou, o quartel estava cercado pelos páraquedistas e foi, nesse preciso momento, sobrevoado por um avião que depois seguiu.







Numa vala da EDP, Ramiro Morgado e o outro companheiro encontraram um páraquedista. Embora lhe tenha explicado que era militar do Ralis e queria passar, Ramiro não deparou com quaisquer objecções do páraquedista e pôde seguir caminho, para entrar no quartel.

Ramiro Morgado pôde entrar no quartel, foi reconhecido à porta por um alferes "esquerdista", que lhe deu um abraço e disse que naquele momento se acabavam as divergências. Em cima de um blindado estava o capitão Curvelo, que lhe deu uma arma e o mandou para a sua companhia, onde ficaria até ele lá ir ter.





Como tinha mais confiança em Ramiro Morgado do que no alferes que lá estava, deixou-o como responsável da companhia enquanto ele próprio não regressasse.

No quartel, mostraram-lhe a camarata, a messe, o edifício do comando e o local onde estavam guardadas viaturas, com os estragos causados pelo bombardeamento. Disseram-lhe também que havia muitos feridos, que finalmente se apurou serem quinze. E mostraram-lhe também o local onde se encontrava o soldado que foi morto.

Antecedentes de um militante

Na Dialap, empresa onde trabalhava Ramiro Morgado, houve antes do 25 de Abril um processo reivindicativo e os trabalhadores admitiram organizar uma greve para imporem as reivindicações. Ramiro Morgado, como animador do processo, foi chamado à administração e aí foi ameaçado de despedimento, independentemente do que, à sua maneira, a PIDE também pudesse fazer.